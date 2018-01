La question du jour : comment débusquer les sucres cachés ?

Nous en consommons, parfois sans le savoir, cent grammes par jour, et en moyenne, c'est deux fois trop, si l'on en croit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pire encore, il n'est pas nécessaire de boire des sodas ou de se gaver de bonbons pour être concerné. En effet, le sucre se trouve partout, surtout là où on ne l'attend le moins. Alors, où se cache le sucre ? C'est notre question du jour.



