La question du jour : comment se prémunir de la pollution à l'intérieur de nos logements?

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a montré une étude très instructive qui détaille les dangers de la pollution à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nos logements. En effet, l'air de notre appartement serait cinq fois plus pollué que celui qu'on respire dehors. Dans l'Hexagone, en 2012, plus de deux enfants sur 100 sont nés en pesant moins de 2,5 kg. Un poids anormalement bas dû pour la plupart à l'exposition de la mère enceinte aux particules atmosphériques. Alors comment se protéger de la pollution ? C'est notre question du jour.



