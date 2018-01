La question du jour : pourquoi les Ehpad manquent-ils autant de personnel depuis tant d'années ?

Avec seulement six salariés pour dix personnes âgées, les maisons de retraite françaises sont à la traîne, comparées à celles de certains pays d'Europe du Nord. En raison des conditions de travail difficiles, le taux d'absentéisme atteint 10% dans ces établissements. Et il y a deux fois plus d'accidents du travail que dans les autres professions. Alors, pourquoi ce secteur manque-t-il de personnel ? Comment les gouvernements successifs ont-ils laissé ces maisons de retraite dans un tel état d'abandon ? Et comment y remédier ? C'est notre question du jour.



