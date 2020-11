La saturation des services de réanimation ? Tout sauf une nouveauté

Dans le couloir des urgences de l'hôpital de Toulon, difficile de se frayer un chemin. Des brancards sont disposés dans les moindres recoins pour pallier le manque de places en service de réanimation, chargé de prendre en charge les patients dont l'état de santé est grave. Allongés dans leurs lits, les patients aux cheveux grisonnants attendent d'être pris en charge. Non, la scène ne se passe pas aujourd’hui dans un des nombreux hôpitaux en surchauffe mais au cœur de l’hiver 2018 au moment du pic de grippe qui a touché la France.

Un an plus tard, en décembre 2019, une épidémie de bronchiolites chez les nourrissons conduit aux mêmes effets : des services de réanimation débordés et des bébés transférés dans des hôpitaux de province, loin de leur famille. Les services de réanimation n’ont pas attendu le Covid-19 pour être en surchauffe. "En permanence, nous travaillons à flux tendu, nos lits sont toujours plein et à peine un patient sort, il est immédiatement remplacé par un autre qui nous est adressé soit par les services d’urgence soit par le SAMU", décrit le professeur Bruno Megarbane, chef de service réanimation et toxicologie à l’hôpital Lariboisière (AP-HP) à Paris. On comptait 5300 lits en réanimation avant l'arrivée du COVID-19 et il en faudrait désormais deux fois plus pour faire face à l’ampleur exceptionnelle de la crise.