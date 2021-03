La stratégie "zéro Covid", réclamée par Anne Hidalgo, est-elle applicable à l’Europe ?

Et si vivre avec le virus n’était pas une fatalité ? Les Européens, touchés par une deuxième vague épidémique qui n’en finit pas, ont peu de signes d’amélioration à l’horizon, si ce n’est la vaccination qui commence à trouver son rythme de croisière. Les confinements se succèdent, les mesures se prolongent et face à la menace des variants, 2021 semble aussi peu réjouissant que 2020. Pourtant, selon certains spécialistes, une autre voie est possible : "Viser l’objectif 'zéro Covid' constitue un moyen clair de traverser la pandémie en minimisant les dégâts. L’Europe ne peut pas laisser passer l’occasion et doit tirer parti de sa puissance et de son unité."

Dans une tribune publiée le 15 février dans Le Monde et dans la presse étrangère, des scientifiques et des économistes plaident pour un changement radical de stratégie sur le Vieux Continent. Plutôt que de faire la balance entre vie économique et sécurité sanitaire en prenant des mesures durables et a minima, il vaudrait mieux, selon eux, frapper vite et fort là où des nouveaux malades du Covid-19 sont détectés. Et ainsi réduire à zéro les contaminations plutôt que de les diminuer le plus possible.

Dans une autre tribune, publiée mercredi 3 mars, toujours par le journal du soir, la maire de Paris Anne Hidalgo s'est, elle aussi, prononcée en faveur d'une stratégie "zéro Covid" qui "doit être menée au niveau de l'Union européenne" en évitant le recours au confinement selon elle. "Nous avons huit semaines devant nous pour accélérer drastiquement la vaccination et notre immunité collective et engager une stratégie 'zéro Covid' en évitant des confinements. Travaillons en concertation et donnons-nous rendez-vous en mai pour préparer l'avenir. Les premiers résultats nous permettront alors de mettre en œuvre une stratégie 'zéro Covid' pour reprendre le cours normal de nos vies", écrit l'élue socialiste.