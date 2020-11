La Suède fait-elle vraiment "machine arrière" dans sa gestion du Covid-19 ?

Le 16 novembre, le Premier ministre suédois Stefan Löfven annoncé lors d'une conférence de presse que les rassemblements de plus de 8 personnes seraient désormais interdits. Une décision qui prendra effet le 24 novembre, pour une durée théorique d'un mois. Le chef du gouvernement a qualifié cette mesure de "très intrusive" et de "sans précédent", mais "nécessaire".

Présentée comme un modèle à part dans sa gestion de l'épidémie depuis le mois de mars, la Suède a connu une forte hausse des contaminations et franchi la barre des 6.000 morts, un total conséquent pour un pays de 10,2 millions d'habitants. Les médias français se sont assez largement fait écho de ces dispositions plus restrictives, n'hésitant parfois pas à affirmer que la Suède "se rend compte que sa stratégie ne fonctionne pas" et "fait marche arrière". Lorsque l'on observe les décisions gouvernementales, on constate pourtant qu'il faut nuancer très largement cette analyse, puisque la population dispose encore aujourd'hui d'une grande liberté et ne fait pas face à des autorités coercitives.