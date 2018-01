La téléconsultation va-t-elle remplacer votre traditionnelle visite chez le médecin ?

La réponse est donc non… du moins pour le moment. Depuis plusieurs mois, le gouvernement d’Edouard Philippe pousse pour la mise en place progressive de la télémédecine et plus particulièrement la téléconsultation pour répondre à la problématique des déserts médicaux. En France, selon un rapport de la Direction de la recherche (DREES), 8,6 % de la population vit en effet dans une commune souffrant d'une pénurie de médecins généralistes en 2015. La téléconsultation "permet une meilleure prise en charge au plus près du lieu de vie des patients et contribue à rompre l’isolement dont sont parfois victimes les professionnels de santé et les professionnels du secteur médico-social. Elle constitue aussi un facteur d’amélioration de l’efficience de l’organisation et de la prise en charge des soins par l’assurance maladie", selon le ministère de la Santé. Agnès Buzin table sur 500.000 actes en 2019, un million en 2020, puis 1,3 million en 2021 avec le cadre pour l’instant établi par l’expérimentation ETAPES.





Une ambition qui paraît faible mais logique au vu des faibles résultats de la télémédecine pour le moment. Selon un rapport de la Cour des Comptes de septembre 2017, moins de 260.000 actes de télémédecine - de toutes sortes - ont été réalisés en 2015. L’institution estimait que les "multiples expérimentations engagées sans ordre ni méthode" n'ont "débouché que sur des résultats très modestes". Pour la Société française de Télémédecine, la solution pour permettre une réussite du projet serait d’ouvrir la téléconsultation à un plus grand nombre. "Nous souhaitons réellement qu’il y ait une ouverture du cadre et non plus que cela se limite seulement aux ALD et aux résidents de structures médico-sociales", affirme-t-on du côté du SFT.





Pour cette nouvelle négociation en cours, Nicolas Revel, président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), se "donne trois mois" et envisage une entrée en vigueur du nouveau cadre de travail "entre l'été et la fin de l'année".