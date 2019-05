La tuberculose revient en force

Côté santé publique, les chiffres de l'Institut de santé publique sont alarmants. Les cas de tuberculose ont augmenté de 10% par rapport à 2015 en 2017 dans la région Ile-de-France soit 1927 cas recensés. La vaccination contre la tuberculose n'a plus été obligatoire depuis 2007 car elle s'est stabilisée. Cette maladie pulmonaire se transmet par les poumons, les crachats et les voies aériennes. Quels sont les symptômes et les risques ? Qu'est-ce qui le favorise ? Quid du traitement ?