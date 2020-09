Laboratoires saturés : qui est prioritaire pour se faire tester ?

Cernés par d'interminables files d'attente, certains labos ont même dû chambouler leur organisation, installant des comptoirs dédiés aux tests "PCR" ou recrutant des agent de sécurité pour calmer les plus nerveux. Et cette affluence ne devrait pas faiblir, le gouvernement tablant sur une montée en puissance des tests avec l'objectif d'un million par semaine contre 800.000 en moyenne actuellement. Mais quelles sont les règles en la matière ?

- et des résidents des structures d’hébergement collectif (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), établissements pénitentiaires…) et personnels exerçant dans ces structures (en cas de cas confirmés au sein de la structure).

Sachez par ailleurs que certains laboratoires préfèrent procéder uniquement sur rendez-vous. "Ça permet d'éviter les queues et les contacts avec les autres patients", explique à l'AFP Frédérique Merle, du laboratoire CMETE, dans le IIe arrondissement de Paris. "On reçoit beaucoup d'appels mais on est limités", poursuit-il. "On est obligés de prendre sur rendez-vous, parce que sinon on ne s'en sort pas", explique de son côté Koyan Sangaré, préleveuse au laboratoire d'analyse de Notre-Dame. Il est donc plus prudent de se renseigner avant de se déplacer.