Pourquoi vous devriez laissez vos enfants marcher pieds nus

L'expérience a été menée entre mars 2015 et juin 2016, avec 810 enfants et adolescents originaires d’Allemagne et d’Afrique du Sud. Les participants ont ensuite été séparés en trois groupes d'âge : 6 - 10 ans, 11-14 ans et 15-18 ans. Les scientifiques ont pris en compte le sexe, l’origine ethnique et l’IMC des enfants, ainsi que leur habitude à porter régulièrement des chaussures ou non, depuis leur petite enfance. Au final, 385 enfants étaient recensés comme ayant grandit en étant souvent pieds nus, et 425 étaient considérés comme ayant été plus régulièrement chaussés dans leur vie. Les performances motrices des enfants ont été évaluées grâce à trois expériences : un test d'équilibre, un exercice de saut en longueur et une course de sprint sur 20 mètres.