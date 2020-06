"Laissons les choses s'ouvrir" : le président du Conseil scientifique veut assouplir les règles du déconfinement

C'est un changement de discours frappant. Après avoir conseillé fin avril de ne pas renvoyer les enfants à l'école avant septembre, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement, estime désormais que "la situation est sous contrôle", et que le "protocole sanitaire" à l'école peut être "allégé". La raison de ce revirement ? De meilleures connaissances sur le virus.

"Nos connaissances sur le mode de transmission du virus et sur le rôle respectif des personnes qui le transmettent se sont précisées", indique Jean-François Delfraissy, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. "Nous savons que les enfants peuvent être porteurs du virus en petite quantité, et que le plus souvent ce sont les adultes qui les contaminent et non l'inverse", explique le scientifique, en référence à l'étude assurant que les jeunes de moins de 15 ans sont de faibles propagateurs de la maladie.

En ce sens, il milite pour une diminution des règles sanitaires, en particulier à l'école. "Nous pourrions, tout en conservant des mesures de distanciation sociale, alléger le protocole sanitaire", affirme-t-il. "Même en continuant à respecter des règles un peu lourdes, nous pourrions les simplifier en péri-scolaire d'ici à la fin juin : pendant les repas, les récréations ou le sport."