Lait contaminé Lactalis : la marche à suivre si vous avez acheté un lot rappelé

Les autorités sanitaires, en lien avec Lactalis et la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), ont procédé au rappel de plusieurs marques de produits concernés par une potentielle contamination par des salmonelles. Ces marques sont au nombre de trois : le lait Picot SL sans lactose, 1er âge 350 grammes, le lait Pepti Junior sans lactose, 1er âge 460 grammes, et le lait Milumel Bio 1er âge 900 grammes, sans huile de palme. Selon les marques concernées, douze lots au total font l'objet d'un rappel. Les numéros précis de ces lots et leur date de péremption sont indiqués ci-dessous ou sur le site du ministère de la Santé.