Lait contaminé : malgré le rappel produits, E.Leclerc reconnaît avoir vendu des produits Lactalis

Une enquête a été ouverte pour "blessures involontaires" et "mise en danger de la vie d'autrui", par le parquet de Paris, suite à ces révélations, le 26 décembre dernier. Cette enquête préliminaire, également ouverte pour "tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine" et "inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit" préjudiciable à la santé, a été confiée aux gendarmes de la section de recherches d'Angers et de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), spécialisé dans ce type de dossier.





Au 20 décembre, Santé publique France avait recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose en France depuis mi-août, dont 31 ayant consommé un lait infantile de l'usine de Craon. "Le nombre est assez faible" et "je ne pense pas qu'il devrait beaucoup évoluer", avait estimé ce lundi Simon Le Hello, codirecteur du Centre national de référence salmonelle de l'Institut Pasteur, qui enquête sur cette bactérie.