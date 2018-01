"Et patatras", "défaillance inadmissible", "je sais assumer"... Les explications de Michel-Edouard Leclerc après la vente de lait contaminé chez Leclerc

Immédiatement, E.Leclerc a mis en place un comité de crise afin de contacter tous les clients qui avaient acheté les produits soupçonnés. Pour le moment, s’ils ont tous été identifiés ils n’ont pas encore pu être tous joints. "J’ai bon espoir que demain soir (Ndlr : mercredi soir), au plus tard jeudi matin, on aura réussi à joindre toutes les personnes concernées", précise M.-E. Leclerc, soulignant que "à [sa] connaissance, il n’y a pas eu d’enfant malade."