La 5G va-t-elle "aggraver" les "risques pour la santé physique et mentale" ?

Un groupe d'ONG avait alerté l'an dernier sur le développement des réseaux de téléphonie mobile 5G et ses possibles dangers pour les populations. "Les technologies de la communication sans fil et du numérique ont déjà des impacts qui n'ont rien de virtuel", estimaient alors ces associations, mettant en avant des "risques pour la santé physique et mentale". Selon elles, la 5G conduira "inéluctablement à aggraver cet état de fait".

D'un point de vue technique, l'arrive de la 5G correspond à une nouvelle génération de standards dans le secteur de la téléphonie mobile. "Elle permet de faire plus et mieux que la 4G", résume en quelques mots Gilles Brégant, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). "On dit souvent que c'est la fibre sans fil", poursuit-il, "avec un débit multiplié par 10 environ." Il compare la 5G a une "grosse boîte à outils", dont les propriétés, la vitesse, la puissance, devraient permettre de connecter un grand nombre de terminaux et de développer l'Internet des objets. Voitures autonomes, villes connectées… Les applications sont nombreuses.

Allons-nous assister à une multiplication des ondes électromagnétiques dans notre environnement ? Oui… et non. "De nouvelles bandes de fréquences vont être ouvertes", souligne Gillet Brégant, "et nous allons assister à deux effets contraires. Avec plus de bandes dédiées à la téléphonie mobile, l'exposition va augmenter, mais une partie des futures antennes va en parallèle contribuer à les réduire". En effet, si une partie des bandes utilisées pour la 5G est très proche de celles aujourd'hui occupées par la 4G, des bandes dites "millimétriques" vont également être déployées. Leurs ondes sont plus courtes, leur portée diminue, et leur nombre devrait donc se multiplier pour atteindre une couverture conséquente.