Non, les patients décédés avec le variant breton du Covid-19 n'étaient pas vaccinés

D'autres internautes, qui ont participé à la diffusion de cette fausse information, avancent un autre argument. Ils citent un tweet publié le 16 mars par l'ARS de Bretagne elle-même. On y lit dans une zone encadrée en rouge que des "investigations plus approfondies se poursuivent pour préciser ces éléments et connaître l'effet de la vaccination anti-covid sur le variant breton". Pour eux, c'est la preuve que ces individus étaient vaccinés. Une mauvaise interprétation. Ce message signifie simplement que les autorités sanitaires cherchent à savoir si les vaccins dont on dispose aujourd'hui sont efficaces contre ce variant breton. Les autorités ont ensuite assuré dans un tweet n'avoir "aucune information aujourd'hui laissant présager que la vaccination soit moins efficace". Auprès de LCI.fr, l'ARS rappelle que le cas du seul patient infecté ne peut pas non plus servir de preuve que la vaccination ne fonctionne pas. Elle souligne que pour conclure à "un échec vaccinal, il faut qu'un patient ait reçu ses deux doses et qu'il tombe malade 14 jours plus tard".

