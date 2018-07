Le café, bon pour la santé ?

Dans le monde, on boit plus de deux milliards de tasses de café chaque jour et il arrive que des gens en consomment même quatre à cinq tasses quotidiennement. Deux études américaines ont montré que le café nous permet de vivre plus longtemps et contrairement aux idées reçues, il ne favoriserait pas le cancer. Toutefois, il ne faut pas dépasser trois tasses dans la journée. Contre quelles maladies le café serait-il alors bénéfique ?



