Le café, un allié contre la somnolence au volant, selon une étude

L’astuce pourrait vous être utile sur la route des vacances, à l’heure des premiers départs. Le café favorise bien la vigilance et combat dans la durée la somnolence au volant, première cause de mortalité sur autoroute, selon une étude publiée ce jeudi 8 juillet. La boisson "prévient de manière très efficace l'apparition d'un état de somnolence accidentogène ainsi que la survenue de micro-sommeils", détaille l’analyse commandée par l'association Assurance Prévention et menée par le cardiologue et nutritionniste Frédéric Saldmann et le médecin endocrinologue Fabrice Bonnet.

Dans le cadre de cette enquête, 75 conducteurs évalués ont été invités à boire soit un "expresso décaféiné", soit un "double expresso" ou une "boisson caféinée", avant de s'installer dans un simulateur de conduite. La moitié des participants ayant consommé un expresso décaféiné ont présenté des épisodes de micro-sommeil au cours des deux heures de conduite, contre un quart de ceux ayant bu une boisson caféinée et 3% des consommateurs de double expresso.

Le taux de caféine étant le même dans le groupe "café" et dans le groupe "boisson caféinée", "la caféine seule ne permet pas d'expliquer la différence entre ces deux groupes", précise l'étude. "Le café ne donne pas qu'un coup de fouet. Nous souhaitons maintenant étudier quelles molécules expliquent ce résultat, afin de savoir si les Français qui n'en boivent pas peuvent profiter de ces bénéfices grâce à d'autres boissons", explique le docteur Saldmann à l’AFP.