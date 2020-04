Plus de 20.000 morts en France : le coronavirus plus meurtrier que toutes les grippes saisonnières

Sur ces 20.265 personnes décédées depuis le début de l'épidémie début mars, 12.513 sont mortes à l'hôpital et 7.752 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. "Malgré les efforts des Français", cette pandémie est donc "très meurtrière", et "loin d'être terminée", a souligné le numéro 2 de la Santé.

Et pour cause, le Covid-19 a désormais tué "de loin davantage" que toutes les épidémies de grippe, "même les plus sévères, même les plus longues", qui n'ont jamais fait plus de 15.000 victimes. Plus parlant encore, le coronavirus en France a fait plus de victimes que la canicule de l'été 2003 qui avait pourtant fait 19.500 morts, comme l'a souligné Jérôme Salomon.

De quoi pousser le Directeur général de la Santé a exhorté les Français à rester "vigilants, mobilisés et conscients que nos efforts doivent perdurer".