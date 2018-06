Les nutritionnistes alertent sur le Capri-Sun, dernière boisson à la mode

Cette consommation excessive de sucre n'est pas sans risque pour la santé, notamment pour les plus jeunes. "Ils sont par exemple beaucoup plus exposés aux caries", poursuit Florence Foucaut. "De plus, les enfants ayant une activité physique plus réduite - étant addicts aux écrans, ils sont de plus en plus sédentaires - ils vont prendre du poids. Et puis attention à ce syndrome dont on parle beaucoup en ce moment, la maladie de Nash, une atteinte hépatique liée à une surconsommation de sucre, que l'on nomme d'ailleurs la maladie du soda", prévient-elle.





Ce problème de santé publique est pris au sérieux dans les écoles qui essaient aujourd'hui d'alterner des goûters salés et sucrés pour éviter cette appétence pour le sucre. Et du côté de Capri-Sun, a-t-on mis en place une nouvelle politique ? "Depuis un certain nombre d'années, on a pris des engagements assez forts pour diminuer le taux de sucre dans nos produits. Ainsi, d’ici 2020, nous allons réduire de 10% la teneur en sucre de notre gourde classique multivitamines", précise à LCI Alexandre Poncet, le directeur de la communication de Coca-Cola European Partners, qui avoue du coup, à demi-mot, que jusqu'à maintenant Capri-Sun ce n'était pas que des fruits et de l'eau.





"En attendant, pour faire face aux nouvelles attentes des parents, on a développé depuis deux ans deux nouvelles gammes, Fruit Crush et Bio, qui sont sans sucres ajoutés. Résultat, pour une gourde de 200 ml de Capri-Sun Fruit Crush, on passe à 15 g de sucre (au lieu de 19 g) et pour une gourde bio à 13,6 g de sucre".