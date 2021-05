Le certificat de vaccination désormais disponible sur un site de l'Assurance maladie

Il est désormais possible de récupérer une attestation dématérialisée pour prouver que l’on a été vacciné. Pour cela, rendez-vous sur le site attestation-vaccin.ameli.fr, ouvert ce jeudi matin à 8h30 et qui avait déjà reçu "plus de 3000 visites" en fin de matinée, selon le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, Thomas Fatôme, lors d'une conférence de presse.

Une fois connecté, l'attestation peut être téléchargée et, au besoin, imprimée. Elle comprend un QR Code à scanner, pour intégrer votre certificat de vaccination dans l'application TousAntiCovid.

Il sera toujours possible de récupérer cette attestation en main propre auprès de son médecin traitant, ou du professionnel de santé qui a réalisé la vaccination, comme cela est censé se faire depuis le 3 mai dernier. Si vous avez été vacciné avant cette date, et n'avez donc pas obtenu de certificat papier, il ne sera pas nécessaire de prouver que vous avez bien reçu les injections pour récupérer votre attestation en ligne.

Depuis le 4 janvier en effet, l'Assurance Maladie et le ministère des Solidarités et la Santé ont créé un téléservice, baptisé "Vaccin Covid", qui recense les données de toutes les personnes vaccinées et que doivent remplir les praticiens qui réalisent les injections. Parmi les informations enregistrées : les données personnelles (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance...) et les détails sur la vaccination (date de l'injection, nom du sérum, soignant ayant réalisé le vaccin...). Une fois connecté à votre dossier sur la plateforme lancée par l'Assurance maladie, l'attestation sera donc automatiquement disponible et personnalisée : en fonction du nombre de doses reçues, le document précise si votre vaccination est "en cours" ou "terminée".

Par ailleurs une nouvelle version du certificat "aux normes européennes" sera proposée dès le 21 juin, avec un accès supplémentaire par le compte Ameli, a annoncé Thomas Fatôme. Cette mise à jour sera indispensable pour pouvoir se déplacer au sein de l'Union européenne à partir du 1er juillet.