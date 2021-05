Le "champignon noir" : que sait-on de cette infection qui touche les yeux de patients guéris du Covid en Inde ?

Le Covid-19 a été repéré pour la première fois il y a maintenant un an et demi, mais il semble cacher encore de nombreux secrets. Parmi les mystères qui entourent ce virus à l'origine de la mort de plus de 3,2 millions de personnes dans le monde, une infection grave et potentiellement mortelle observée ces derniers jours en Inde. Dans ce pays, dépassé par une vague incontrôlable, plusieurs dizaines de patients ont subi une mucormycose, ou "champignon noir" (Black fingus), une infection qui peut notamment toucher les yeux.