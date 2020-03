Le CHU de Nîmes cache-t-il les morts liés au Covid-19 ? Retour aux origines d'une fausse rumeur

Devant les nombreux partages de cette note et les réactions d'incompréhension qu'elle a suscitées, le CHU a communiqué via sa page Facebook. Dans une publication détaillée, elle donne sa réponse " aux hurluberlus qui déversent leur médisance et leur haine". Pourquoi une telle consigne a-t-elle été transmise en interne ? La direction l'explique : "Suite au triste décès d’un de nos patients hospitalisés dans le cadre de la crise sanitaire internationale actuelle, des informations personnelles et nominatives sur cette personne ont malheureusement été diffusées à la presse et sur les réseaux, et ce avant même que la Direction de l’établissement ne soit informée de ce décès, et pire encore, que la famille du défunt ne soit contactée."