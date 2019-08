Le citron : un zeste de santé ?

Un concentré de soleil, acidulé, vitaminé... Le citron serait le meilleur ami de notre organisme. En cocktail, en jus ou en zeste, notre consommation est de 2,5 kg par an. Il renforcerait aussi les défenses immunitaires, éliminerait les calculs rénaux, purifierait la peau et protégerait même contre certains cancers. Mais tout cela est-il vrai ? Les citrons se valent-ils tous ? Éléments de réponse en laboratoire avec nos journalistes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.