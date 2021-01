Le cœur artificiel Carmat commercialisé en France et en Allemagne au deuxième trimestre 2021

C’est une nouvelle étape dans le projet de cœur artificiel de Carmat. Lancé en 2008, le cœur artificiel baptisé Aeson a reçu l’autorisation du régulateur européen le 23 décembre dernier pour sa commercialisation au deuxième trimestre 2021 dans les vingt-sept pays de l’Union européenne et dans une dizaine de pays acceptant le marquage CE, comme la Russie ou le Kazakhstan. Une autorisation qui survient après des années d’essais cliniques et de perfectionnements.

"On est conscient de nos limites, donc on va se focaliser sur l'Allemagne, cela représente plus de 40% du marché des technologies d'assistance mécanique, et on va travailler sur la France qui représente 15% du marché à travers l'étude clinique efficace. Avec deux pays on pourra couvrir quasiment 60% du marché européen", a déclaré sur Franceinfo Stéphane Piat, directeur général de Carmat.