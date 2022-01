Le compte Twitter de Booba brièvement suspendu ce samedi

Cette suspension a en effet suscité l'incompréhension de nombreux fans, certains se demandant quelle infraction avait été commise à travers les dernières publications de l'artiste. Certains établissaient un lien avec des tweets du rappeur, qui comptabilise plus de 5,6 millions abonnés, sur la gestion de l'épidémie de Covid-19.

"Si je comprends bien plus on vaccine, plus on prend des mesures de sécurité et plus on bat des records de contamination ? Je suis largué, en plus j'ai contaminé tous mes potes non vax ils veulent que je me fasse dévax carrément, je leur ai dit on peut pas, vous êtes des fous", "Si le vaccin est en “étude” cela signifie que les labos n’ont aucun recul et que nous sommes des animaux de laboratoire tout simplement !", avait notamment écrit Booba.