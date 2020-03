Le coronavirus est-il "lié à la disparition des habitats naturels d'animaux sauvages" ?

Si la recherche du fameux "patient zéro" ressemble à une quête insoluble, les scientifiques tentent néanmoins aujourd'hui de remonter aux origines du coronavirus. Si les pistes les plus sérieuses mènent au marché de Wuhan, en Chine, et que plusieurs animaux sont suspectés d'être des "réservoirs naturels" ou de simples hôtes du virus, le rôle de l'Homme dans cette épidémie est aujourd'hui mis sur la table.

Dans la grande famille des coronavirus, le Covid-19 rappelle le Sras, qui s'est répandu en 2002 à travers l'Asie et le monde. Comme à l'époque, les soupçons se portent sur une origine animale, le foyer de l'épidémie ayant été identifié dans un marché de Wuhan où s'achètent et se vendent une multitude d'espèces sauvages.

L'article présente au contraire l'Homme comme origine du problème, tout comme l'a suggéré David Cormand : "Le vrai problème est la façon dont la déforestation et l’expansion des villes et des activités industrielles créent des voies d’adaptation des microbes animaux au corps humain", écrit The Nation.

Dans une récente enquête, le média Les Jours a mis en lumière l'impact de l'agriculture périurbaine dans des zones "intertropicales très peuplées où peuvent se concentrer des populations très démunies". Cette agriculture gagne du terrain sur des zones reculées où évoluent d'ordinaires des espèces porteuses de virus potentiellement dangereux, auxquels l'Homme n'a jusque-là été que très peu exposé. "Ce sont les réacteurs des épidémies de demain. Il faut songer à la planification des villes mondiales, à l’organisation des sociétés et estimer ces risques", estime ainsi Jean-François Guégan, directeur de recherche à l’IRD et à l’Inrae.

Les Jours revient aussi sur "l'affaire du virus Nipah", qui a fait plusieurs centaines de victimes en Inde à la fin des années 1990. Des porcs puis des Hommes avaient été infectés, sans que la source des troubles physiologiques observés n'ait été identifiée. "On a compris plus tard que le virus venait d’une chauve-souris frugivore", a confié au site indépendant le directeur de recherche au CNRS Serge Morand. Une partie de sa population avait en effet "migré à la suite de la perte de son habitat traditionnel dans les forêts de Bornéo et Sumatra, coupées et incendiées pour les besoins de plantations de palmiers à huile".

Autre exemple des conséquences tragiques de l'activité humaine : le développement de l'ulcère de Buruli, dont The Conversation rappelle qu'il "affecte au moins 33 pays situés dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées". Son mode de transmission reste méconnu, mais il est dû à une bactérie virulente. Seule certitude aux yeux des scientifique : la prolifération de cette bactérie est encouragée par l'extraction minière. Un constat qui se répète d'un continent à l'autre. Si The Conversation reconnaît volontiers que "les mines d’or présentent des intérêts économiques immédiats évidents", le site interroge sur l'exploitation massive par l'Homme de son environnement et sur les risques qu'il fait courir à sa propre espèce.

En conclusion, il est sans doute encore un peu tôt pour affirmer comme David Cormand que la destruction de l'habitat d'espèces naturelles est une cause de l'apparition du Covid-19, l'origine précise du virus n'ayant pas été établie formellement. Néanmoins, le député européen a raison de mettre le sujet sur la table, les activités humaines et son bouleversement des écosystèmes étant reconnues par les scientifiques comme un facteur de risque majeur dans le monde de l'épidémiologie.