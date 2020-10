Le Covid-19 altérerait-il aussi l’audition ?

Alors, que penser de cette corrélation ? Nous avons demandé son avis au professeur Sébastien Schmerber, responsable du service oto-rhino-laryngologie (ORL) au CHU Grenoble Alpes et président de l’Association française d’otologie et neuro-otologie (AFON).

Parmi les cas détaillés par la chaîne américaine figure notamment celui d'une mère de famille de 42 ans ayant perdu l’ouïe quasiment du jour au lendemain sans signes avant-coureurs, si ce n'est des bourdonnements dans son oreille droite. Or, un test Covid réalisé plus tard et qui s'est révélé positif laisse penser aux spécialistes que le nouveau coronavirus ne serait pas étranger à ce symptôme auditif survenu brutalement, et pourtant jusque là peu évoqué. Les travaux d'une équipe de Manchester, publiés dans la revue Jama Otolaryngology Head and Neck Surgery, avaient en effet déjà mis en évidence ce phénomène, y compris chez des patients plus jeunes.

LCI : Y a-t-il plus de patients qui souffrent de troubles de l'oreille voire d'une surdité dans le cadre de leur infection au Covid-19 ?

Pr Sébastien Schmerber : Quand il est question d'otologie, il faut visualiser le labyrinthe : ce qui touche à l'audition concerne la cochlée, ce qui touche à l'équilibre concerne la partie arrière, le vestibule. La question des éventuelles conséquences du Covid en otologie s'est posée assez tôt, dès la première vague, mais pas en matière auditive. J'ai eu des contacts dès le mois d'avril avec des confrères italiens et des centres hospitaliers français concernant le cas précis des vertiges qui peuvent être dus à l'oreille interne, et au système vestibulaire qui s'y loge. Les Italiens semblaient en dénombrer un peu plus, mais en France, ça ne nous a pas semblé être le cas. Le constat est toujours le même aujourd'hui.

Concernant les épisodes de surdité brusque, c'est-à-dire qu'on se réveille un matin avec une surdité partielle ou totale, on n'a pas relevé non plus une incidence plus importante que d'ordinaire. Au total, 40 cas seulement ont été déclarés ou publiés à travers le monde, à ma connaissance aucun en France, cela reste donc marginal. A titre de comparaison, concernant les autres manifestations ORL qui touchent plus de 57% des patients Covid, les troubles du goût représentent 45% des cas et de l'olfaction, ça va jusqu'à 60%. Donc on voit bien que s'il y avait une véritable responsabilité du Covid dans la survenue de surdité, on aurait constaté rapidement une multiplication des cas.