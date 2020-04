Le Covid-19 reconnu comme maladie professionnelle (uniquement) pour les soignants : quid des autres travailleurs ?

Le ministre de la Santé, Olivier Véran s'est donc emparé du sujet et a déclaré mardi devant l'Assemblée nationale que le Covid-19 serait reconnu de façon "automatique" comme maladie professionnelle pour tout le personnel soignant, quel que soit leur lieu d'exercice, en ville, à l'hôpital ou en Ehpad. Ce qui permet une prise en charge totale des frais médicaux, des indemnités en cas d'incapacité de travail et une rente pour les ayants droit en cas de décès.

Pour autant, qu'en est-il pour les autres professions à risques, comme les caissières, les policiers, ou encore les pompiers ? "Les autres catégories de travailleurs devront se soumettre aux procédures classiques", a précisé le ministre de la Santé. Ce qui n'est pas du goût de plusieurs associations et syndicats qui ont fait part de leur indignation ce mercredi : "Une indemnisation au rabais pour ceux qui ont risqué jusqu'à leur vie pour assurer à une population confinée une garantie de soin, d'alimentation et de livraison", ont ainsi dénoncé la Fnath (association des accidentés de la vie) et l'Association nationale des victimes de l'amiante.

"Après les éloges et les engagements du président de la République à propos de ces 'soldats de 1ère et 2e ligne', c'est une bien piètre reconnaissance que la Nation leur réserve", concluent les deux associations, qui "souhaitent rencontrer au plus tôt le ministre de la Santé et la ministre du Travail pour trouver une solution plus satisfaisante pour les victimes".

De son côté, l'Unsa Fonction publique demande que "le dispositif de maladie professionnelle soit étendu à tous les agents engagés sur le terrain, dans les hôpitaux, auprès des Français, dans le cadre de leur mission". Pour le syndicat, "il parait normal qu'un enseignant accueillant des élèves, qu'un policier procédant à un contrôle, qu'un hospitalier exerçant à l'hôpital puisse bénéficier des dispositifs liés aux maladies professionnelles dans la fonction publique".