Le Covid, une simple bactérie ? Les autorités de Singapour démentent avoir dévoilé un "canular mondial"

C'est le cas avec un message en albanais publié le 1er décembre. En l'espace d'à peine une semaine, il a été relayé plus de 5.000 fois et se voit désormais partagé au sein de groupes réunissant des citoyens hostiles à la gestion de la crise sanitaire. Le Covid-19, apprend-on, "n'existe pas en tant que virus, mais en tant que bactérie qui a été exposée aux rayonnements et cause la mort chez les gens par coagulation sanguine". Les médecins singapouriens, pour le découvrir, auraient contourné les protocoles dictés par l'Organisation mondiale de la Santé. Les autorités, dès lors, auraient aussi "immédiatement changé le protocole de traitement" en vigueur jusqu'alors pour donner "de l'aspirine" aux patients positifs. Les traitements habituels constitueraient, à en croire ce message, un "canular mondial", tandis que les théories du complot ne sont jamais loin. En effet, la Chine aurait déjà eu vent de ces informations "mais n'a jamais publié ses rapports".