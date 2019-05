Le Dentibus, un camion transformé en cabinet dentaire mobile

Le Dentibus, camion dentaire qui passe d'école en école à Strasbourg, est une initiative unique au pays. Près de 24 000 enfants ont déjà bénéficié d'une consultation gratuite, prise sur le temps de classe. Le véhicule a été entièrement adapté et contient tous les équipements nécessaires pour chaque type d'intervention. Le Dentibus est un moyen d'offrir un meilleur suivi médical pour les enfants sans qu'ils aient une appréhension.



