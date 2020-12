Le dioxyde de titane, un additif controversé, suspendu un an de plus dans l'alimentation

Engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le dioxyde de titane, l'association Agir pour l'environnement salue cette décision, mais voudrait que le gouvernement aille plus loin. "Il faut être logique : cette suspension aurait du être élargie aux dentifrices et aux médicaments. Le dioxyde de titane fait courir des risques graves à la population alors qu’il n’a pas de vraie utilité et peut être facilement substitué", déclare-t-elle dans un communiqué.

Souvent présente dans les produits d'hygiène et de cosmétique, le dioxyde de titane est cette fois signalé par la mention CI 77891. "S'il y a une chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, c'est bien le dentifrice", nous signalait en 2019 Magalie Ringoot, de l'association Agir pour l'environnement. "Les enfants en ingèrent et même quand cela n'est pas le cas, ça passe par la voie sublinguale, et ce même si on recrache et qu'on se rince bien la bouche." Les médicaments, eux, seraient plus de 4000 à en contenir, uniquement pour rôle de colorant, signale l'association.