Vaccination : "Le doute peut tuer, le doute tue encore", prévient Olivier Véran

Alors que la situation sanitaire demeure toujours critique aux Antilles en raison du variant Delta, avec des taux d'incidence record, notamment en Guadeloupe - "2500 pour 100.000 habitants, soit dix fois le taux d'incidence national" -, le retard pris dans la vaccination aux Antilles "aura tué et tue" encore, a déploré ce jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une conférence de presse, en critiquant la persistance de la défiance vaccinale : "la peur du virus oui, la peur du vaccin, non", a-t-il martelé.

Pour illustrer son propos, le ministre a comparé la situation des Antilles et de la Polynésie française avec celle de métropole, où "la vaccination massive" a, selon lui, "permis d'éviter le pire". La quatrième vague qui a démarré en juillet, est "une épidémie qui tue surtout des non-vaccinés, les hôpitaux sont remplis de non vaccinés, les décès touchent des non-vaccinés.

Concernant la troisième dose de vaccin, Olivier Véran a indiqué que cela concernait "toutes les personnes de 65 ans et plus et/ou porteuses de maladies qui les exposent à des risques de formes graves". "Dans les Ehpad, la campagne de rappel se fera dès la mi-septembre et durera quatre semaines", a-t-il poursuivi, ajoutant que "ce sera un vaccin à ARN messager Pfizer ou Moderna, et ce, quelque soit les vaccins reçus précédemment. Il sera juste recommandé d'attendre six mois entre la dernière injection reçue et la nouvelle".