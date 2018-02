Le gouvernement va généraliser le dossier médical partagé : de quoi parle-t-on ?

Le "carnet de santé numérique" remplacera bientôt notre bon vieux carnet de papier écorné par le temps. Le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn ont confirmé mardi que la généralisation du "dossier médical partagé" (DMP) serait inscrite parmi les mesures pour "transformer le système de santé", dont la feuille de route sera détaillée cet été.





Déjà expérimenté depuis un an dans neuf départements pilotes, dont la Haute-Garonne et les Côtes d'Armor, où 32.000 dossiers ont été ouverts, le DMP, facultatif, devrait être ainsi généralisé à partir de la fin de l'année 2018. Dans ces territoires, les assurés peuvent déjà, munis de leur carte vitale, créer rapidement (et gratuitement) leur dossier, en ligne, auprès de la CPAM ou d'un professionnel de santé.