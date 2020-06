"Le gros de l'épidémie est derrière nous", affirme Olivier Véran

"Nous fermons la porte à l'étape du confinement et tant mieux." Ce sont les mots du ministre de la Santé Olivier Véran, invité ce lundi 15 juin d'Elizabeth Martichoux sur LCI. En France, "le gros de l'épidémie (de Covid-19) est derrière nous", déclare-t-il. "Nous reprenons une vie sociale, économique, démocratique dans notre pays, parce que c'est important et vital" assure-t-il, tout en soulignant que la lutte contre le coronavirus n'est pas terminée. "Le virus n'a pas terminé sa circulation dans le territoire" et cela "ne veut pas dire que nous nous arrêtons face au virus", a expliqué Olivier Véran, en rappelant que des mesures barrière et autres restrictions restaient en vigueur.

"Nous continuons à tester, il y a seulement 1% des tests que nous réalisons qui sont désormais positifs au coronavirus" poursuit le ministre de la Santé. "Nous continuons les tests et le contact tracing (recherche des personnes en contact avec des cas confirmés)", et il faut toujours "éviter les regroupements de plusieurs personnes en milieu fermé", a-t-il prévenu, rappelant que les interdictions des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et des grands événements (plus de 5.000 personnes) restaient en vigueur.