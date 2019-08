Le Japon autorise les premières expériences sur des embryons hybrides animal-humain

Mais alors, que dit le droit français sur la création d’embryons chimériques ? La loi actuelle, avec son article L2151-2 du Code de la santé publique, dispose que "la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite". Une disposition ambiguë, car peu précise, qui a conduit la communauté scientifique à s’interroger sur le sens de "chimérique". Le gouvernement a donc décidé de lever le doute et de consacrer une nouvelle interdiction en y ajoutant le terme d’"embryon humain" dans son article 17 du projet de loi bioéthique : "La modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces est interdite."





Egalement neurobiologiste en laboratoire, Hervé Chneiweiss explique que des expériences et des greffes sont pratiquées chaque jour sur des animaux, "mais pas forcément au stade embryonnaire". Car c’est bien cela qui inquiète et qui doit être contrôlé de près, selon lui. En effet, le risque de créer un porc doté d’un organe "humanisant", un cerveau humain par exemple, en effraie plus d’un. La logique est la suivante : si l’on peut cultiver une cellule humaine sur un embryon animal pour créer un pancréas par exemple, pourquoi ne pas tenter la même chose avec un cerveau ? "Des guides de bonne pratique existent", s’empresse de rassurer Hervé Chneiweiss. "Et l’expérimentation animale est l’une des plus contrôlées au monde." En attendant, la réussite du projet ne semble pas acquise : "Si on y arrive dans dix ans, ce serait déjà magnifique."