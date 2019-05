Le "SI-VIC" détourné pour ficher des Gilets jaunes dans les hôpitaux : à quoi sert ce logiciel ?

SI-VIC a été créé suite aux attentats de novembre 2015 pour mieux gérer les afflux massifs de victimes à l'avenir. Son objectif initial : recenser et centraliser les admissions aux urgences via une seule plateforme à laquelle tout le personnel des autorités sanitaires ont accès. Cette plateforme automatise le dénombrement des blessés, aide à l’identification et au suivi des victimes, afin d'éviter les doublons ou encore de faciliter les transferts d'un service à un autre. Dans le cadre d'une situation sanitaire exceptionnelle, elle permet également de gérer les déclarations pour la Cellule interministérielle d'aides aux victimes (CIAV) afin d'améliorer le suivi des personnes disparues dans l'incident et recherchées par leurs proche.

L’objectif est de faire en sorte que les autorités sanitaires puissent anticiper le nombre de blessés lors d’un événement afin de faciliter l’accueil et l’organisation des hôpitaux, et répondre du mieux possible aux besoins des patients.





Ce dispositif national a été développé pour le ministère de la Santé par Epiconcept, une entreprise développant des solutions informatiques pour les acteurs de la santé publique. Avant d'être introduit auprès du personnel, le logiciel SI-VIC avait au préalable était validé par la CNIL. Ce système d’information n'est déclenché qu'à la demande de l’Agence régionale de santé (ARS) pour gérer les situations sanitaires exceptionnelles. A ce titre, SI-VIC a été utilisé onze fois depuis le début de l’année 2019. Huit fois pour des incendies, des explosions - notamment celle de la rue de Trévise - et des intoxications dans une école de Créteil, ainsi que trois fois pour des manifestations de Gilets jaunes. C'est sur ces jours-ci que le logiciel aurait été incorrectement utilisé.