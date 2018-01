Le manque de médecins à la campagne, un problème qui ne s’arrange pas

La France compte actuellement 88 000 médecins, soit 10 000 de moins qu'il y a 10 ans. Et quand ces derniers partent à la retraite, ils rencontrent de grandes difficultés à trouver des remplaçants. À Mirepoix, en Ariège, les patients peinent à trouver un médecin de famille dès qu'un praticien n'exerce plus. Pour éviter une éventuelle pénurie, des internes de la Maison de Santé prennent en charge ceux qui n'ont pas de médecin traitant.



