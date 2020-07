Le masque sera obligatoire dans les lieux publics clos "dès la semaine prochaine", un décret sera publié "lundi ou mardi"

Le masque "constitue une mesure de prévention et de protection efficace", a rappelé le Premier ministre, Jean Castex, ce jeudi matin lors de sa déclaration de politique générale devant les sénateurs. Pour éviter une résurgence de l'épidémie, en France, il sera bientôt obligatoire de le porter dans les établissements fermés recevant du public.

Le texte devrait être prêt "d'ici lundi ou mardi" a précisé un peu plus tard le ministre de la Santé Olivier Véran devant l'Assemblée nationale. "Mais avant même un décret, la vigilance, l'esprit de responsabilité et de citoyenneté des Français ne nécessite pas de décret. J'encourage et j'invite l'ensemble des Français à sans délai, sans attendre la parution d'un décret et sans que l'obligation soit inscrite dans le marbre, à porter un masque dans tous les lieux clos quels qu'ils soient, et quand ils sont regroupés encore davantage", a insisté le ministre.