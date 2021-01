Le nouveau virus mutant touche-t-il plus les enfants ? La mise au point des pédiatres anglais

CORONAVIRUS - L'alerte de l'infirmière en chef d'un hôpital londonien sur le nombre de cas observés chez les enfants en raison de la nouvelle souche du virus suscite l'inquiétude au Royaume-Uni. Elle a été largement nuancée par la société de pédiatrie du pays.

Au Royaume-Uni, le nombre record de contaminations enregistré ces derniers jours suscite l’inquiétude des autorités, avec plus de 57.000 cas quotidiens recensés et plus de 600 décès en 24 heures selon le dernier bilan. Un rebond épidémique que les spécialistes attribuent en partie à un nouveau variant plus contagieux du Covid-19 apparu en décembre dernier dans le pays. Dans une interview à la radio BBC et au Telegraph, l'infirmière en chef du King's College Hospital de Londres, Laura Duffell, a constaté une explosion du nombre d’admissions de jeunes adultes et d’enfants, alors qu’"ils n'étaient que très peu affectés lors de la première vague". L’infirmière en chef évoque au cours de cet entretien "des salles entières" remplies d’enfants atteints du Covid-19, laissant entendre qu'ils seraient davantage touchés par la dernière mutation du nouveau coronavirus. Qu'en est-il ?

L'annonce, relayée dans de nombreux médias britanniques et français, a été rapidement démentie par l’organisme professionnel des pédiatres (RCPCH) dans un communiqué : "Pour le moment, nous ne constatons pas de pression significative du Covid-19 en pédiatrie. Au fur et à mesure que les cas dans la population augmenteront, il y aura une légère augmentation du nombre d'enfants mais pour l'écrasante majorité sans symptôme. Le nouveau variant semble toucher tous les âges et, pour l'instant, nous ne voyons pas de plus grande gravité chez les enfants et les jeunes", souligne son président, Russell Viner, cité par Le Figaro. Ce que confirme également les dernières données publiées par les autorités sanitaires britanniques, comme le souligne le journaliste français Vincent Glad sur Twitter.

Aucune hausse des cas chez les enfants en France

En France, où plusieurs cas de souche mutante baptisée "VOC 202012/01" ont été détectés - notamment ces derniers jours au club de rugby de Bayonne - aucune hausse du nombre d’admissions pour Covid de jeunes adultes et d’enfants n’a été constatée pour l’heure. Cette nouvelle souche "n'est pas plus contagieuse chez l'enfant que chez l'adulte", affirme ainsi Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil (Val-de-Marne). Interrogé sur BFMTV, le spécialiste appelle toutefois à "plus tester qu'avant" pour s’en assurer. Selon lui, il faut être vigilant mais il n’est pas nécessaire "à ce stade-là de fermer les écoles" en France.

Des restrictions encore plus sévères au Royaume-Uni

Face à l’envolée des cas de contaminations au Covid-19, le Premier ministre, Boris Johnson, a averti dimanche que des restrictions plus sévères pourraient être décidées en Angleterre pour endiguer la rapide progression de l’épidémie, attribuée en partie à un nouveau variant du virus. "Il se peut que nous devions faire des choses dans les prochaines semaines qui seront plus difficiles dans plusieurs parties du pays", a ainsi déclaré le dirigeant conservateur à la BBC. Avec plus de 74.500 morts depuis le début de l’épidémie en mars, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé en Europe avec l'Italie. La campagne de vaccination suscite espoir mais aussi circonspection depuis que le gouvernement britannique a décidé de repousser de 3 à 12 semaines le délai d'administration de la 2e dose du vaccin Pfizer afin que le maximum de personnes puissent être vaccinés. Un délai pourtant non recommandé par le fabricant du vaccin.