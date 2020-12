Le pape a-t-il expliqué que le vaccin serait "requis pour entrer au paradis" ?

La publication Facebook présente la capture d'écran de ce qui ressemble à un article de presse en français. Malgré des recherches approfondies, il est impossible de le retrouver en ligne. Et pour cause : il s'agit d'un article publié en anglais qu'un internaute a consulté via un outil de traduction automatique, ce qui explique qu'une recherche en français n'aboutisse à aucun résultat.

Quelle est la source de cette "information" ? Le site The Babylon Bee, une publication satirique en ligne fondée en 2016 et qui est coutumière des publications sur l'Église. Une rubrique "théologie" est d'ailleurs créée pour archiver l'ensemble des articles sur cette thématique. Basé aux États-Unis, ce site pourrait être comparé au "Gorafi", bien connu des internautes français. Il ne s'intéresse pas qu'à la religion et rebondit sur les sujets qui font l'actualité, dans de multiples domaines. Les déclarations prêtées au pape François sont donc inventées de toute pièce, et n'avaient vocation qu'à amuser les lecteurs anglophones.