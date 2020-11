Le PDG de Pfizer a vendu 5,6 millions de dollars d'actions le jour de l'annonce sur l'efficacité du vaccin

Un heureux hasard ? Interrogé par CNN, un porte-parole de la direction de Pfizer a assuré que ces transactions étaient déjà prévues dans un plan de désinvestissement périodique, mis en place par le patron du groupe lorsque le titre atteint un certain prix. En d'autres termes : quand l'action s'envole et dépasse un certain seuil, les actions sont automatiquement vendues. Des cessions programmées dans le cadre de leur gestion financière personnelle, depuis août 2019 pour Albert Bourla et depuis novembre 2019 pour Sally Susman.