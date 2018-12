Le personnel hospitalier deux fois plus malade que le reste de la population ces 2 derniers mois

"Les cordonniers sont de plus en plus mal chaussés", annonce le dernier baromètre "Carnet de santé" Odoxa-MNH, pour Le Figaro, Franceinfo et le Quotidien du Médecin. Cette étude indique que 38% des personnels hospitaliers ont été malades au cours des deux derniers mois, soit "presque deux fois plus que la population générale" et "6 points de plus que l'année dernière à la même époque". Un phénomène encore plus marqué chez les aides-soignants (49 %) et les infirmiers (42 %).





"Cause ou conséquence de cela, leur satisfaction au travail s'effondre", poursuit cette étude, conduite sur plus de 6.000 médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes ou encore sages-femmes, libéraux et hospitaliers. Un panel constitué en grande majorité de femmes (73%) compte tenu de leur sur-représentation dans certaines professions, selon cette étude conduite en collaboration avec le professeur Didier Truchot, de l'université de Bourgogne-Franche Comté. En moyenne, les professionnels de santé ont pris 7,5 jours d'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois (14,3 jours à l'hôpital contre 3,5 en libéral), les aides-soignants et les infirmiers ayant pris respectivement 24 et 14 jours d'arrêt.