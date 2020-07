Des médecins réclament le port du masque obligatoire dans "tous les lieux publics clos"

Dans ce texte, les auteurs s'inquiètent de "signaux faibles [qui] commencent à apparaître" qui constituent autant d'alertes "sur un possible redémarrage massif des transmissions" en France. Pour éviter un tel scénario, ils préconisent d'agir pour "éviter un deuxième confinement plus ou moins complet" en augmentant le "port du masque". Plus précisément, le professeur Antoine Pelissolo (psychiatre) et le docteur Jimmy Mohamed (médecin généraliste), rédacteurs de la tribune, réclament "le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos".