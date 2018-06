La météo vous déprime ? Nos conseils pour éviter le coup de blues

Vous n'êtes pas du genre à sourire sur commande. Il existe des moyens simple d'y remédier. La musique - c'est bien connu, adoucit les mœurs. Elle a aussi ce pouvoir unique de vous donner la pêche et ce, quelles que soient les circonstances. Une paire d'écouteurs, un smartphone, et votre trajet n'aura pas la même saveur. En panne d'idées de titres (on ne vous croit pas), voici quelques incontournables : Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars, Girls Just Want To Have Fun de Cindy Lauper, Wake Me Up Before You Go-Go du groupe Wham!, ABC The Jackson 5 , Gimme! Gimme! Gimme! du groupe ABBA... J'en passe, et des meilleures. Et puisque l'été approche à grands pas, on s'est permis de vous glisser quelques tubes incontournables de l'été : de la Lambada à la Macarena, nul doute qu'il vous rappelleront bien de - beaux - souvenirs. Montez le son à fond !