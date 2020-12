Le professeur Raoult porte plainte contre le président du conseil de l'ordre des médecins

Visé par une plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom), le professeur Raoult contre-attaque. Le célèbre spécialiste marseillais de l'hôpital de La Timone vise son président, Patrick Bouet, pour "harcèlement", a annoncé ce mardi son avocat Me Fabrice Di Vizio. "Cette nouvelle procédure n'apporte absolument rien, à moins que le Cnom ne fasse pas confiance à l'Ordre départemental [...] où qu'il s'agisse d'une intimidation pour entraver la liberté d'expression d'un universitaire", écrit l'avocat dans un communiqué précisant avoir déposé sa plainte ce mardi au parquet de Paris.

Pour rappel, le Cnom avait porté plainte début décembre contre six médecins, dont les professeurs Didier Raoult et Christian Perronne, après des propos controversés et tenus publiquement sur l'épidémie de Covid-19. Elle a décidé de saisir les chambres disciplinaires de première instance de plaintes, ou de s'associer à une plainte en cours à l'égard de six médecins. Le Conseil de l'Ordre (Cnom) a confirmé ces informations, révélées par l'agence de presse médicale APMNews, sans plus de précisions.