Homéopathie : face aux menaces sur le remboursement, les homéopathes répliquent

"Dire qu'il n'y pas eu d'études scientifiques, c'est inexact, renchérit le docteur Paturel. Il y en a eu plusieurs, notamment cette importante étude de pharmaco-épidémiologie, baptisé Epi3, et dirigée par un comité scientifique indépendant. Cette étude, a

rassemblé 8559 patients recrutés chez 825 médecins généralistes représentatifs de la pratique en allopathie et en homéopathie, suivis pendant un an - en 2009 -. Elle a montré notamment que cette prise en charge thérapeutique avait un réel intérêt dans les pathologies étudiées (ndlr : douleurs musculo-squelettiques, troubles anxiodépressifs, et infections des voies aériennes supérieures), et que les patients suivis par des médecins homéopathes consomment très significativement moins

de médicaments conventionnels".





Pour le docteur Jean Chazarenc, médecin homéopathe, "il est malgré tout très difficile de faire une évaluation scientifique comme le demande Agnès Buzyn car il faut qu'elle tienne compte de la spécificité de cette pratique. Par exemple, quand un patient vient nous voir avec une grippe on ne va pas lui donner un traitement standard. On va choisir le remède en fonction des symptômes qu'il développe et chaque patient est différent. Du coup, impossible de faire des essais en double aveugle comme dans la médecine conventionnelle", explique-t-il.





Selon lui, deux pays ont fait des évaluations sérieuses, la Suisse en 2011 et l'Australie quatre ans plus tard. Le premier a intégré l'homéopathie dans les prestations de l'Assurance maladie, après avoir conclut à l'efficacité de cette médecine complémentaire. Là où l'Australie a rendu un rapport très critique. "Et pour cause. Cette évaluation n'a pas retenu de nombreuses études sur l’homéopathie au motif qu’elles présentaient un nombre de participants inférieur à 150, éliminant ainsi beaucoup d’essais aux résultats positifs significatifs, qui sont par ailleurs notés dans le rapport, mais ne sont pas retenus dans la conclusion. Ce choix arbitraire pose clairement la question de savoir ce que l’on considère comme une donnée probante", analyse Jean Chazarenc.