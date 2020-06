"Le résultat en moins d'une heure" : un test salivaire pour détecter le Covid-19 bientôt disponible

Désormais, il faudra compter sur un troisième test, salivaire cette fois. Une équipe du CNRS et le CHU de Montpellier ont en effet mis au point un mécanisme qui signale la présence du virus au moment de sa réalisation grâce à un prélèvement dans la bouche. En quoi consiste-t-il ? Est-il vraiment fiable ? Quels sont ses avantages par rapport au test PCR classique ? Quand sera-t-il disponible pour la population ? Le Pr Reynes, investigateur principal pour l’évaluation clinique du test et chef du service des maladies infectieuses au CHU du Montpellier, répond à nos questions.

Compte tenu de l’urgence, les études continuent. Mais nous avons déjà mis en ligne des résultats préliminaires. Nous avons testé des personnes connues positives et des soignants, pour lesquels nous souhaitions savoir s’ils étaient porteurs ou non. Résultat : la sensibilité est supérieure à 70%. Il n’existe aucun test avec 100% de sensibilité. Cette technique est aussi bonne que la PCR classique. Le nombre de faux positifs est très faible.

Il s’agit d’un prélèvement salivaire qui ne nécessite pas l’utilisation d’un écouvillon plus ou moins traumatique dans les fosses nasales. C’est donc beaucoup moins problématique. En outre, nous pouvons recevoir un recueil par le patient lui-même, ce qui évite un risque de contamination entre le patient et la personne qui prélève. Pour rappel, lors d’un prélèvement par écouvillon, il y a souvent une réaction normale de rejet. Parfois, les personnes toussent et peuvent alors projeter des postillons sur le professionnel qui réalise le prélèvement. Enfin, ce test est moins onéreux.

Ce test salivaire se substitut-il alors au test nasopharyngé ?

Oui. Mais il est possible de refaire un test PCR en cas de doute ou pour avoir confirmation, en particulier en présence de symptômes. Surtout, il est complémentaire avec d’autres techniques, comme la sérologie, qui donne des indications différentes. Si une personne est négative sur les deux tests, elle n’a vraisemblablement pas eu le virus par le passé et n’a, a priori, pas d’infection active. Si le test salivaire est positif et la sérologie négative, cela laisse penser que nous sommes en début d’infection. En revanche, si les deux tests sont positifs, nous sommes vraisemblablement dans la deuxième partie de l’infection, et la personne est alors peu contagieuse. Enfin, si le test salivaire est négatif et la sérologie positive, alors l’infection est déjà passée.