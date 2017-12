Le sport à toutes heures, c'est désormais possible

Le manque de temps n'est plus une excuse pour pratiquer du sport. De plus en plus de structures permettent d'en faire avant d'aller au travail et adaptent des créneaux au rythme de vie des salariés. A Bordeaux, un centre nautique accueille des nageurs dès sept heures du matin. Il faut néanmoins de la volonté mais celle-ci pourrait être une bonne résolution pour 2018.



