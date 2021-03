Le Stade de France transformé en vaccinodrome à partir du 6 avril

Les nostalgiques du Stade de France pourront revoir sa pelouse verdoyante plus tôt que prévu. Le stade se transformera en grand centre de vaccination à partir du 6 avril, avec un objectif de 10.000 personnes vaccinées par semaine. L'opération est pilotée conjointement par l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le conseil départemental, la ville de Saint-Denis et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Le maire de Saint-Denis a d'ailleurs annoncé sur Twitter que la commune recrutait 60 personnes en urgence pour assurer l'organisation du futur vaccinodrome. La prise de rendez-vous sera accessible en ligne, pour tous les Franciliens. En parallèle, une plateforme de prises de rendez-vous spécialement réservée aux habitants de la Seine-Saint-Denis, via un numéro dédié, sera installée dans un salon annexe, a souligné le conseil départemental. Cinquante personnes, principalement des jeunes et des étudiants, ont été recrutées pour cette tâche, a ajouté cette source.

Ce dispositif s'inscrit dans la nouvelle stratégie vaccinale du gouvernement qui a finalement décidé de miser sur les grands centres de vaccination qu'il fustigeait au départ. 100 à 200 vaccinodromes ouvriront partout en France, au moins un par département, d'ici le mois d'avril.

Un dispositif que le président de la République a réaffirmé ce mardi lors d'un déplacement à Valenciennes lors duquel il a visité un vaccinodrome et une pharmacie. "Le cœur de la bataille, c'est la vaccination. Matin, midi et soir, je serai mobilisé, le gouvernement sera mobilisé et le personnel soignant sera mobilisé" pour la vaccination, a affirmé le chef de l'État. "La première chose, c'est d'avoir des doses, les prochains jours seront un combat", a-t-il martelé. La vaccination est une priorité nationale, il n'y a pas de jours fériés et de week-ends. Il n'y a pas de trêve, il n'y en aura pas jusqu'au bout."